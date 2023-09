Kapakanan ng OFW natalakay sa ASEAN

Bukod sa usaping pagtutulungan sa agrikultura, pagmamanupaktura, at mga serbisyo ng mga kasaping bansa sa Association of Souh East Asian Nation (asean), natalakay din ang hinggil sa Overseas Filipino Workers (OFW) sa sideline meetings ng Pangulong Marcos.

Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sumentro sa kapakanan at seguridad ng mga OFWs sa iba’t-ibang bansa sa ASEAN at sa labas nito.

Si Romualdez ay bahagi ng contingent ni PBBM na dumalo sa ASEAN Summit sa Indonesia noong nakaraang Linggo.

“The welfare of our OFWs is always the primary concern of the President”, anang Speaker of the house.

Maging aniya sa Kongreso, marami silang mga panukalang batas hinggil sa kapakanan ng mga OFW at ng kanilang pamilya.

“They bring revenues to our country ang keep our economy afloat dahil sa remittances nila”, dagdag pa ni Romualdez.

Pahabol pa ng kinatawan ng Leyte, marapat lang talaga na suklian natin sila at siguraduhin ang kanilang kapakanan at kinabukasan ng kanilang pamilya”.

“Rest assured, na tayo sa pamahalaan ay nakatutok lagi sa mga kakailanganin ng ating mga OFWs partikular na ang kanilang mga pamilya lalo na kapag sila ay nasa ibang bansa”, ayon pa kay Romualdez.