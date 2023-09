Kamille Cal iniwan UP, tumalon na sa NXLed

HINDI na nakapaghintay na makapaglaro sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 86 si playmaker Kamille Cal para sa koponan ng University of the Philippines Lady Maroons matapos magdesisyon itong tumalon sa newly-formed na NXLed Chameleons sa Premier Volleyball League (PVL).

Nakumpleto ng 22-anyos na setter ang kanyang isang taong residency sa UP Lady Maroons subalit dehins na maglalaro para sa koponan.

“It was really a challenging time for everyone, and trainings were postponed for about 3 months. In the middle of it all, I was already feeling frustrated because 3 months of no training can significantly impact an athlete’s progress,” paliwanag ni Cal, na nakatakdang makatapat ang kasintahan na si middle blocker Aby Marano ng F2 Logistics Cargo Movers.

Nagsimula sa kanyang karera si Cal sa National University Lady Bulldogs, kung saan napabilang ito sa ilang kampeonato sa UAAP sa juniors division para sa Nazareth School of NU at senior’s division noong 84th season matapos lumikha ng kasaysayan nang walisin ang torneo kasunod ng 64 taong pagkauhaw sa kampeonato. (Gerard Arce)