Isaw, Betamax, Helmet

Napakasarap kumain. Ito na ata ang isa sa paborito, kung hindipinakapaborito nating mga Pinoy na gawain.

Napapatunayan itong napakadaming mga bagong kainan na nagbubukas ganitongbumalik na halos sa normal ang kalagayan natin. Ngunit hindilang mga bago kundi mag dating paboritong kainan ay lumalago. Kasama na ang mag iba’t ibang nakasanayan na mga street food.

Halos naman lahat ata ng mga bansa ay may kaniyakaniyang kinikilalang mga kakanin at pagkain na nabibili samga iba’t ibang lugar at kanto. Kaya nga nagumpisa din ang mga food trucks. Naandyan ang barbeque, inihaw na baboy, manok at isda. Lahat na lang ata ng parte ay makikita tulad ng ulo, leeg, paa, dugo at bituka na isaw na syang paborito ng madami.

Mayroon din mga fish balls o squid balls, mga kakanin, mga prutas gaya na lang ng pakwan, pinya at ang sikat na hilawna manga. Pero ok lang ba na kumain sa mga kanto kanto? Maayos ba at safe ito. May mga horror stories kasi tayongnadidinig na mga nagkakasakit dahil sa pagkain ng street food.

Ang pinaka mahalaga sa anumang pagkain, mapa maayos at fine dining, sa fast food na restaurant, o sa anumang kalye ay siguraduhing maayos ang ingredients, maayos at malinis ang lugar at mga nagluluto at hain nito. Una ay ang ingredients, kailangan presko at sinigurong malinis. Tulad na lang ng isaw naalam naman natin na dinadaanan ng waste materials mula sa pagabsorb ng nakain at mga sustansya na nakuha mula dito. Kinakailangan na talagang malinis dahil baka may maiwan nalang na mga bakterya, virus o parasitiko. Isama na ang pesticide, heavy meals, usok at contaminants.

Maayos din dapat ang linulutuan. At higit sa lahat ay siguruhing malinis ang kamay ng lahat sa maayos na paghigas nito. Sa totoo lang kung madamingkumakain at mahaba ang pila, medyo nakakasiguro ka sa kalidadnito. Hindi lang pagkain kundi ang tubig na ginagamit at pinanggagalingan ng yelo ay dapat maayos din. Sa totoo lang, may pagsusuri na ginawa at nakita na ang pinaka safe ay ang banana-que. Sa sobrang init ng mantikang pinaglulutuan nito aysiguradong mamamatay ang anu mang pesteng meron, kungmeron man.

Huwag naman sana, pero kung skaling magkaroon ng sakit dahilsa nakain, mararamdaman ito ng 2-4 na oras pagkakain. Maaringmagsuka at magkaroon ng diarrhea. Kailangan mapalitan angfluids para hindi manghina. Oresol ang kailangan, ngunit bakakung malala ay swero na ang kailangan. Magrequest ang inyongdoktor ng fecalysis para makita kung ano ang nagng sanhi ngsakit.

Mag enjoy tayong kumain, ngunit siguruhin nating safe ito.

Hanggang sa susunod na Martes! Keep healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwing martes10am at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan 9am saDZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggo ng 11am. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na#docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mgakomentaryo at katanungan.