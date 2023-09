Francine, Xyriel pinagsasabong sa ‘Esperanza’

Francine Diaz versus Xyriel Manabat!

Ganyan nga ang datingan ngayon, dahil pareho silang ipinaglalaban ng mga tagahanga nila na magbida sa ‘Esperanza’ na pinagbidahan noon ni Judy Ann Santos.

Para sa mga fan nila, mas bagay si Francine na humalili sa dating role ni Juday. Hindi nga raw tulad ni Xyriel na may kakaibang dating, na hindi raw wholesome.

Oh, di ba? Matapos pagsabungin sina Francine at Andrea Brillantes noon, heto at si Xyriel naman ang binabangga kay Francine ngayon.

Eh, magkaibigan sina Xyriel at Andrea, ‘di ba? At kaloka nga, na ang post (sa X) tungkol sa kagustuhan, panawagan ng mga fan, na gawing bida si Xyriel sa ‘Esperanza’ ay ni-like pa ni Andrea, ha!

Heto nga ang balitaktakan ng mga fan:

“Grabe ni-like ni Andrea. Wahahahaha!”

“Xyriel have the talent, but I think, I agree with the majority, Francine fits the role and will give justice to Esperanza.”

“May something sa pagsasalita ni Xyriel. Hindi siya pangbida!”

“Oh, please Xyriel is the ultimate child actress! Lahat ng series niya noon, mataas ang ratings.”

“I think mas bagay na i-remake ni Xyriel ang Rubi ni Angelica Panganiban. Hindi bagay sa kanya na inaapi.”

“Okey, mahusay si Xyriel, pero mas bagay kay Francine ang Esperanza!”

“Ang tapang ng aura ni Xyriel, kaya hindi siya bagay.”

“Maamo ang mukha ni Esperanza, at pang-bida-kontrabida ang face ni Xyriel, kaya hindi bagay.”

“For Francine ang role. Mabibigyan niya ng justice.”

“Ang husay na artista ni Xyriel. At please, ilang beses niyang binuhat ang ABS-CBN noon, ha!”

“Kay Xyriel bagay ang role, period.”

“Mas magaling na artista si Xyriel kay Francine, no!”

Anyway, sigaw rin ng iba, mas magandang huwag na lang mag-remake, at gumawa na lang ng mga bagong serye at karakter.

Kaloka! Wala pa nga, nag-aaway na ang mga fan, ha! (Dondon Sermino)