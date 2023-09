FM, Ilocano icon – BBM

Tunay na Pilipino at Ilocano icon.

Ito ang paglalarawan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. matapos pa­ngunahan ang pag-aalay ng bulaklak at paggunita sa ika-106 na kaarawan nito sa Batac, Ilocos Norte nitong Lunes.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na maaalala ang kanyang ama sa kanyang paninindigan at pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan, at sa pag-unlad na nagsilbing inspirasyon sa mamamayan.

“For the peace and order that he fought and stood for, the development that he inspired our own citizens to build, and the dreams that he left in the hearts of many, he remains a true Filipino and Ilocano icon whose exceptional mind matched the nation-loving spirit that he possessed and that he demonstrated,” anang Pangulo.

Umaasa ang presidente na magsilbing inspirasyon sa mga batang lider at sa mga opisyal ng gobyerno ang mga nagawa ng kanyang ama para sa mas makabuluhang buhay ng mga Pilipino. (Aileen Taliping)