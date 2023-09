Economic sabotage sa hoarding, profiteering at cartel ng bigas atbp

Naglagay ang Malakanyang ng price ceiling sa bigas simula Martes, September 5, 2023 sa bisa ng inilabas na Executive Order ni Pres Bongbong Marcos. Ayon sa utos, ang regular na bigas ay hanggang P41 bawat kilo ang presyo; P45 kada kilo ang well-milled rice.

Nag-ugat eto sa rekomendasyon ng Department of Agriculture (DA) at Department of Trade and Industry (DTI) na magpa-iral ng price ceiling dahil sa biglaang akyat sa presyo ng bigas sa mga nakaraang araw. Sa bisa ng EO, babantayan ng DA at DTI ang presyo ng bigas sa mga palengke, supermarket at bodega para mapigilan ang pag-iipit sa supply at pananamantala.

Base sa bantay-presyo ng DA, ang bentahan ng imported rice sa nagdaang linggo ay P43~P65 kada kilo sa Metro Manila, at P42~P65 kada kilo ang local rice.

Iginiit ni Sen. Cynthia Villar ng Committee on Agriculture and Food na gawa-gawa lamang ng mga “rice cartel” ang “artificial shortage” para maipagbili sa mataas na presyo ang nakaimbak sa kanilang bodega. Para din eto ipamukha na sablay ang Rice Tarification Law (RTL) sa pagpapababa ng presyo ng bigas.

Dahil sa RTL, maaaring mag-angkat ng bigas kahit sino basta’t magbabayad ng 35% na taripa. Sa teorya, dadami ang supply ng bigas lalo na kung malayo pa ang anihan, at babagsak ang presyo sa pamilihan. Ngunit naging malayo eto sa katotohanan.

Sa totoo lang, hindi makontrol ang presyo ng bigas dahil magaan ang parusa sa krimen ng hoarding, profiteering at cartel ng bigas at produktong agrikultura.

At eto ang puntirya ng Senate Bill no. 2432(Anti-Agricultural Economic Sabotage Act). Ituturing na “economic sabotage” ang hoarding, profiteering at pagka-cartel ng mga agricultural products na aabot sa P1 milyon pataas.

May hoarding kapag ang imbak ng isang negosyante ay 30% na mas mataas kesa sa karaniwang imbentaryo.

Habang profiteering naman ang kawalan ng price tag, pandaraya sa timbang at kalidad ng produkto at kapag ang presyo ay 10% na mas mataas kumpara sa nararapat na presyo.

Samantala, ang cartel ay ukol sa pagsasabwatan ng dalawa o higit pa para ipitin ang supply at maitaas ang presyo ng produkto.

Habambuhay na kulong ang parusa sa economic sabotage at may malaking multa katumbas ng 300% ng halaga ng inimbak na produkto.

Sa pinagsamang report ng Committee on Agriculture and Food, Committee on Justice at Committee on Finance at Ways and Means Committee, nirerekomenda ang pag repeal sa Republic Act 10845 at pagkonsidera sa Senate Bill 2432 kung saan mas dinetalye ang krimen at mga okasyon para matawag na economic sabotage. Mas mabangis eto kesa sa RA10845.

Ipapatupad eto sa pamamagitan ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na pamumunuan ng Pangulo, kasama ang Department of Agriculture (DA), Department of Trade and Industry (DTI), Department of Justice (DOJ), Department of Finance (DOF), Department of the Interior and Local Government (DILG), Department of Transportation (DOTr), Anti-Money Laundering Council (AMLC), at Philippine Competition Commission (PCC)

Para mabilis ang aksyon, magkakaroon ng special court na hahawak

sa mga kaso ng economic sabotage, at inalis na ang tungkulin na magsampa ng kaso mula sa Bureau of Customs. Alam naman natin na madali sa mga kriminal na lumusot sa mga tauhan ng BOC.

Matagal nang hinihiling ng mga lehitimong negosyante bilang proteksyon na bigatan ang parusa at lawakan ang listahan ng mga gawaing maituturing na economic sabotage.

Ang malaking tanong: magiging batas kaya eto bago ang break sa sesyon ng Senado sa katapusan ng Setyembre?