Collab sa ‘Marimar’: Ivana nabighani sa ganda ni Marian

May bago na namang TikTok entry si Marian Rivera, na sa loob pa lang ng 17 oras ay may 4M view na, ha!

At kaloka rin na umabot na sa mahigit 6,000 ang nagkomento.

At yes, isa nga si Ivana Alawi (may 10.8M follower) sa nagkomento, ha!

Nabighani nga si Ivana sa walang kakupas-kupas na ganda ni Marian, ha!

“Sobrang ganda!” sabi ni Ivana kay Marian.

At hindi ‘yon pinalampas ng mga faney, at agad-agad pinutakti ng komento ang mensahe na `yon ni Ivana kay Marian.

“Parehas naman kayong maganda.”

“Thank you sa comment mo to our queen.”

“Ivana same kayo ni Marian. Actually, nakikita ko sa’yo si Marian.”

“Sana mag-collab naman sina Marian at Ivana.”

“Pareho kayong maganda at mabait. Please, collab naman kayo.”

“Pareho kayong addicting ni Marian.”

Anyway, may mga request nga ang mga fan na mag-collab sina Marian at Ivana sa TikTok, na mas maganda raw kung mag-‘Marimar’ dance sila, ha! (Dondon Sermino)