Bea kinainggitan sa pagkain ng kwek-kwek, fish ball

Bentang-benta sa mga fan ang mga photo ni Bea Alonzo na lumalafang siya ng mga pagkaing kalye tulad ng fishball, kwek-kwek at iba pa.

Makikita nga sa Instagram ni Bea na sarap na sarap siyang nilalantakan ang mga street food na `yon, sa mismong taping nila ni Dennis Trillo ng seryeng ‘Love Before Sunrise’.

“Huli ka! Fish ball and kwek-kwek break while on the set of ‘Love Before Sunrise’. Kaka-miss! Favorite mo hun oh @dominicroque,” sabi ni Bea.

Kaaliw lang ang reaksyon ng mga netizen, na ang iba ay kinumpara rin si Bea kay Heart Evangelista, na madalas ding mag-post ng mga photo na kumakain ng fish ball, kwek-kwek, ha!

Heto nga ang chika ng mga faney:

“Baka the next day headline naman box office queen pinakain lang ng kwek-kwek sa taping ng GMA! Hahahaha! Dami pa naman nakaabang na mga pokemon sa galaw ni Bea.”

“Bakit pa ako kumakain sa kalsada ng tusok-tusok hindi naman ako ganiyan ka-fresh? Unfair.”

“Nagutom akong bigla. Ang sarap naman.”

“’Yan ang tunay na kween, walang arte, at very humble.”

“Grabe ang simple mo Bea. Iba ka talaga.”

“Real beauty shines in simplicity.”

“Simple and down to earth talaga ni Bea.”

“Yan si Bea, hindi maarte, kumakain ng street food.”

Well…