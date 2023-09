Arroyo, Robredo alyansa sa Bicol namumuro

Malaki ang posibilidad na magkaroon ng alyansa sina dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo at dating Vice President Leni Robredo.

Ito ang sinabi ni dating Presidential Political Adviser Ronald Llamas matapos ang naging pag-uusap ng dalawa kamakailan tungkol sa politika sa Bicol.

“Posible na magkaroon ng tactical alliance ‘yong mga puwersa ni Arroyo at sina Leni Robredo, at least sa Naga City at most sa Camarines Sur laban sa mga Villafuerte,” paliwanag ni Llamas sa programang Politiskoop nitong Lunes.

Aniya, kilalang kalaban ni Arroyo ang mga Villafuerte kaya maaari siyang makipag-alyansa kay Robredo upang lumakas ang kanilang grupo sa Camarines Sur.

Si Robredo ay dating kinatawan ng 3rd district ng Camarines Sur noong 2013 bago tumakbong vice president at nanalo. Si Gabriel Bordado na ang nakaupo sa nasabing Distrito mula 2016 hanggang kasalukuyan pero last termer na ito.

Kilalang “bata” rin ni Arroyo si dating 1st District Rep. Rolando Andaya Jr. pero nagpakamatay ito noong June 30, 2022. Ang kinatawan ngayon ng nasa­bing Distrito ay si Tsuyoshi Anthony Horibata ng PDP-Laban.