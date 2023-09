Alexa, KD may couple bracelet

Usap-usapan ngayon sa online world ang bracelet nina Alexa Ilacad at KD Estrada na tila couple bracelet daw.

Linggo (September 10) ng gabi nang ibahagi ni Alexa sa kanyang broadcast channel ang photo ng Italian charm bracelets nila ni KD.

“Matchy. I love anything customizable because it feels more personal. I’ve been seeing these ‘Italian charm bracelets’ everywhere so syempre gusto ko rin,” message ni Alexa sa kanyang channel.

Marami ngang kinilig sa Italian charm bracelets nila dahil magkaparehas talaga ang mga ito maliban sa mga letter na naka-attach sa bracelet.

Letter A (Alexa) ang nasa bracelet ni KD at letter K (KD) naman ang kay Alexa na parang pag-mine nila sa isa’t-isa.

Maski nga wala silang taping nitong weekend ay todo pa rin ang bonding ng KDLex at sinubukan pa nila ang rug tufting.

“Finally tried rug tufting! It’s such a fun & unique activity to do. Medyo napagod lang kami but super happy with the outcome KAWAIIIIIIIII!! Highly reco this for your next bonding,” sey ni Alexa.

Hindi talaga nauubusan ng pasabog ang dalawang bida ng ‘Pira-Pirasong Paraiso.’ (Byx Almacen)