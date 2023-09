Alex Eala sumampa sa main draw ng Japan Women’s Open

NAKAUSAD agad ang 2022 US Open Junior women’s champion na si Alexandra “Alex” Eala sa main draw matapos nito biguin ang South Korean na si Sohyun Park sa matinding tatlong set, 4-6, 6-1, 7-5 Linggo ng hapon sa 2023 Japan Women’s Open sa Osaka, Japan.

Binalewala ng 18-anyos at Globe Ambassador na si Eala ang krusyal na pagkakamali sa unang set upang umahon sa huling dalawang yugto at mulng tumuntong sa Round of 32 sa ikalawang torneo nito sa bansang Japan.

Nabigo agad na makatuntong sa main draw ng torneo si Eala sa unang set sa iskor na 4-6 matapos magtamo ng error sa paghahabol nito kay Park.

Gayunman, bumawi ang Hangzhou Asian Games bound na si Eala sa pagdomina sa ikalawang set kung saan halos nablangka nito ang South Korean.

Naging mahigpit ang laban sa final set kung saan binura ni Park ang 2-4 abante ni Eala para itabla ang iskor sa 4-4.

Huli pa nitong naitabla ang laro sa 5-5 bago na lamang tuluyang napatalsik matapos na tinapos ni Eala ang labanan sa pagkuha sa dalawang game para umusad sa ikalawang round sa iskor na 7-5.

Sunod na makakaharap ni Eala ang hometown bet na si Himeno Sakatsume sa unang round ng tournament.

Nauna ring tinalo ni Eala si Fernanda Contrera Gomez ng Mexico sa unang round ng qualifiers, 6-3, 6-4.

Magsasagupa sina Eala at Sakatsume sa unang round ng Japan Open sa Martes ng umaga.

Ilang araw pa lamang ang nakakalipas matapos makasampa si Eala at ang kakampi nito na si Japanese Natsumi Kawaguchi sa doubles semifinals subalit nabigo sa pareha ng British na sina Alicia Barnett at Olivia Nicholls, 0-6, 7-5, 10-6, sa W100 Ando Securities Open Tokyo 2023 nitong Biyernes.

Nabigo din dito makausad sa semifinals matapos yumukod sa nakasagupa na 5th seed na si Kimberly Birrell ng Australia sa, 6-4, 6-7 (5), 2-6 sa singles quarterfinals. (Lito Oredo)