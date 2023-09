34K mula NCR todas sa ‘The big one’ – Phivolcs

Posibleng umabot umano sa mahigit 30,000 katao ang masasawi at higit sa 100K ang masusugatan kapag tumama ang kinatatakutang ‘The Big One’ o magnitude 7.2 na lindol sa National Capital Region (NCR).

Inihayag ito ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) director Teresito Bacolcol kasunod ng tumamang magnitude 6.8 na lindol sa Morocco noong Biyernes kung saan mahigit sa 2,000 katao ang nasawi at lagpas sa 2,000 katao ang nasaktan matapos matabunan at maipit sa mga gumuhong istruktura.

“The West Valley Fault is capable of generating a magnitude 7.2 earthquake and based on the study in 2004, the expected casualties would be 34,000 in Metro Manila. Meron ding 114,000 injured,” ayon kayBacolcol sa isang panayam.

Huli aniyang naitala ang paggalaw ng nasabing fault noong 1658 kung kaya’t hinog na ito para sa isang malakas na lindol na maaaring umabot sa lakas na intensity 8.

Lumitaw sa Earthquake Impact Reduction Study for Metro Manila noong 2014 na maaaring mamatay ang 34,000 katao at masugatan ang 100,000 na iba pa sa Metro Manila kapag gumuho ang 13% ng mga kabahayan sa NCR.

Samantala, sinabi ni Bacolcol na sa pagtaya ng mga awtoridad sa Morocco, umabot sa magnitude 7.2 ang tumamang lindol sa kanilang bansa pero iginiit ng United States Geological Survey na nagrehistro lang ito ng 6.8.

Umabot ang pag-uga sa mga baybaying siyudad ng Rabat, Casablanca at Agadir.

Ito na umano ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Morocco mula noong 1960 kung saan ay abot sa 12,000 katao ang namatay.

