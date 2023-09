128 kakatok sa PBA Draft

RECORD na sa pro league ang 128 players na nagpalista sa PBA Season 48 Draft sa September 17 sa Market! Market!, pagkatapos ng deadline nitong Linggo, September 10, ilan sa mga pinakamatunog na pangalan sina Ricci Rivero, Schonny Winston, Zav Lucero, Brent Paraiso, Keith Datu, Brandon Bates, Luis Villegas, Ken Tuflin, Stephen Holt, Kim Aurin, Raphael Cu, Fran Yu, Henry Galinato, Dominick Fajardo, Kemark Carino, Sherwin Concepcion at James Kwekuteye.

Ang dating marka ng pinakamaraming nagpalista ay 97 noong Season 46 draft, all-time high din ang 31 Fil-foreign applicants na nagsumite ng application sa PBA office.

Posible pang matapyasan ang bilang depende sa resulta ng two-day Draft Combine sa September 12-13 sa Gatorade Hoops Center, muli, Terrafirma ang unang pipili kasunod ang Blackwater.

Sa Rain or Shine ang Nos. 3 at 4, susundan ng NorthPort, Phoenix, NLEX at Meralco, pag-aari ng Converge ang Nos. 9 at 10, balik ang Batang Pier sa No. 11, tatapusin ng Dyip ang pilian sa first round sa No. 12. (Vladi Eduarte)