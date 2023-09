Wanted: Katulong ng DOE sa implementasyon ng LPG Law 

Hirap ang Department of Energy na ipatupad nang mahigpit ang mga nilalaman ng Republic Act 11592 o ang LPG Law.

Kung babalikan kasi ang mga naibalitang pahayag ng ahensiya nitong mga nakaraang araw, sila mismo ay umamin na hindi pa rin ganap na nasasawata ang mga ilegal na aktibidad gaya ng wala sa ayos refilling at mismong pagbibenta ng mga dispalinghadong cylinder o tangke.

At kung ganito ang situwasyon, ilan sa maaring problemang kinakaharap ng ahensiya para maipatupad nang maayos ang RA 11592 ay ang mga sumusunod; kakulangan ng mga tauhan na maya’t-maya ay susuyod sa mga plantang pinaghihinalaang gumagawa ng iregularidad at ang kawalan ng police power upang matakot at hindi na umulit ang mga nahuhuli.

Kaya kung hindi gagawa ng paraan ang DOE upang madagdagan ang kanilang kakayahan para sawatahin ang mga ilegal na aktibidad ng mga mapagsamantalang negosyante sa sektor ng LPG, aba’y halos wala ring saysay ang LPG Law at mananatiling nasa panganib ang buhay ng mga taong ang papel na ginagampanan ay manatili sa mga kusina.

Kung ang pribadong sektor kasi ang pagbabatayan, halos nagampanan na nito ang responsibilidad sa implementasyon ng naturang batas.

Mula sa mga LPG regional summits na isinagawa upang turuan ang publiko at mga negosyanteng ugnay sa naturang kalakal tungkol sa ligtas na paggamit at tamang pagninegosyo ng nabanggit na kalakal ay ang pribadong sektor ang gumawa ng hakbang upang maidaos.

Pero pagdating nga sa inspeksiyon ng mga planta at mga pasilidad na hinihinalang gumawa ng ilegal na aktibidad ay nahihirapan ang DOE kaya dito nagkakaroon ng problema ang implementasyon ng nabanggit na batas halos tatlong dekadang isinulong Mababang Kapulungan ng Kongreso.

Siguro kung gagalaw lamang ang DOE at makikipag-ugnayan sa mga alagad ng batas gaya ng PNP at NBI, posibleng magkaroon ng mas positibong resulta ang implementasyon ng RA 11592.

Aanhin mo naman kasi ang parusang P5 libong multa sa bawa’t pagkakataong makakahuli ka ng plantang gumagawa ng ilegal sa batas kung mismong ang batas na batayan nito ay hindi maipatupad nang maayos dahil sa limitasyon ng ahensiyang may tungkulin para dito.

Pero malay natin, baka naman isang araw ay magising na lamang tayo na ang DOE ay mayroon nang katambal na alagad ng batas sa pagtugis sa mga mapagsamantalang negosyante ng LPG.

Abangers tayo dito guys.