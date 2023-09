Veteran journalist Bobby Burgos, pumanaw na

Pumanaw na ang batikang journalist at police reporter na si Roberto ‘Bobby’ Gacusana Burgos sa kanyang tahanan sa Baguio City dahil sa matagal ng karamdaman kahapon nang umaga.

Bago ang kanyang pagreretiro sa Baguio City, nagsulat ang 79-anyos sa Manila Standard, The Manila Bulletin at da­ting DYHP-Philppine Herald Group bago nila itinayo ng kanyang namayapang ka­patid na si Jose Burgos Jr., ang Pahayagang Malaya at We Forum.

Nahirang na presidente ng Philippine National Police (PNP) Press Corps noong unang bahagi ng 1990 si Bobby at naging opisyal din ng Defense Press Corps noong panahon na ilang beses tinangkang ikudeta ang administrasyon ng noon ay si Pangulong Corazon Aquino.

Itinalaga rin si Bobby bilang Baguio City Bureau Chief ng Journal Group of Publications mula 1998-2001 at naging lifetime member ng National Press Club.

Naulila ni Bobby ang kanyang asawang si retired UST Prof. Zenaida Cruz-Burgos at mga anak ding journalist na sina Maria Rowena na nagsulat sa Malaya at Philippine Daily Inquirer (PDI); Raymond naging mamamaha­yag din ng PDI, Manila Times at dating Philippine News and Features (PNF); at Jonathan, na nakabase ngayon sa Singapore at nagsusulat sa Forbes Magazine.

Naiwan din ni Bobby ang kanyang mga manugang na sina Millette at Djamila; mga apo na sina Carlo Luigi, Robbie Michael, Marcia Alexis, Gabriel Robert, Leo Joubert, Raphael Raimond at Sabrina Mae.

Naulila rin ni Bobby ang mga anak na sina Joseph, Yayi, Barbara Angela, Rosette at Roan.

Ibuburol ang mga labi ni Bobby sa Baguio City. Ihahayag ng pamilya ang iba pang detalye ng kanyang burol sa susunod na mga araw.