Tony madaling maapektuhan ng kritisismo

Matagal ding napahinga sa pag-arte si Tony Labrusca.

Ang ‘Nag-Aapoy na Damdamin’ ang tinuturing na comeback ni Tony sa showbiz.

Dumaan kasi ang aktor sa mga matitinding isyu at hindi siya napanood sa telebisyon sa loob ng dalawang taon.

At dahil nagbabalik, pangako niya na gagalingan daw niya sa ‘Nag-Aapoy na Damdamin’ dahil make or break ang serye sa kanyang showbiz career.

Hindi naman binigo ni Tony ang viewers ng serye dahil kapit na kapit sila sa character niyang si Lucas.

Sa kabila ng mga papuri ay hindi talaga maiiwasan ang mga kritisismo sa kanyang personal na buhay at sa trabaho niya dahil parte ‘yan ng pagiging isang artista.

Ayon kay Tony madali raw siyang maapektuhan ng mga kritisismo.

“Well to be honest, I do have a hard time handling criticism. It’s hard not to take it too hard but I think everytime you get a negative comment there’s an opportunity for you to grow. See where you can position your self na that criticism can be used to your advantage,” rebelasyon ni Tony nang makapanayam namin siya sa mediacon ng kanyang serye.

“Apektado ako na tao, eh. Apektado ako kapag sa mga criticism. Tao lang naman, eh,” dagdag pa niya.

Well, ‘yung iba naman din kasi masyadong masakit magbigay ng komento kaya always be nice and sweet.

In all fairness, marami naman akong nababasang magandang komento tungkol sa ‘Nag-Aapoy na Damdamin’ at sa performance ni Tony sa serye.

Bonggels!