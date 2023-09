Tim Cone prayoridad mga player gamay sistema niya

MGA player na pamilyar na sa kanyang sistema ang pangunahing criteria ni coach Tim Cone sa pagpili ng final 12 ng Gilas Pilipinas na isasabak sa Hangzhou Asian Games.

Sa Sept. 26 na ang tipoff ng men’s basketball – tatlong araw matapos ang opening day – kaya kailangan na ng pukpukang ensayo.

Ito ang pangunahing dahilan kaya nag-pass si Cone kay Justin Baltazar na dati na ring naglaro sa national squad.

Hindi aniya masyadong kapado ni Cone ang laro ng big man ng DLSU.

“Last time I saw him play was in La Salle two, three years ago during the pandemic,” ani Cone sa Power & Play ni Noli Eala. “We are going to go with guys who are familiar to us at this point.”

Nabanggit na niya sina June Mar Fajardo, Japeth Aguilar, Scottie Thompson, Justin Brownlee.

Sa hiwalay na Twitter/X post Linggo, humingi ng paumanhin si Cone kina Baltazar at Pampanga Gov. Delta Pineda sa nauna niyang sinabing kulang ang interes ng big man na maglaro sa Gilas sa 19th FIBA World Cup.

“I did not mean to infer that he did not want to play for Gilas, but rather I was told that we (someone from the SBP – not sure who) called him or his representatives and he was not available,” bahagi ng mahaba-habang post ng winningest coach ng Philippine Basketball Association.

Naikonsidera aniya noon si Baltazar dahil question mark pa si Kai Sotto.

“The kid can play!” paniniguro ni Cone.

Nakatakda ang 19th Asiad sa Sept. 23-Oct. 8 (Vladi Eduarte)