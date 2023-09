Tieza Open Open Cup Sept. 16 ang palo sa Zamboanga City

MAGKAHALONG players ng season pro hanggang inter-club campaigner-weekend hacker at beginner ang mga magpapang-abot sa Tieza (Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority) Open Tourism Cup sa Sept. 16 sa Zamboanga Golf Course and Beach Park sa Calarian, Zamboanga City.

‘Di lang pangkompetisyon para sa golfers sa lahat ng antas na kasanayan na mga gustong mapiga kundi ang magkaroon nang mabuting samahan at bagong koneksyon sa komunidad ang layunin ng 18 butas na torneo sa baybaying dagat.

Kasagsagan na ang rehistrasyon at makakabatid ng iba pang mga detalye sa 0997 790 6992 at sa www.zamboangagolfcpurseandbeachpark.com.

Dadayo ang ilang mga top pro ng bansa na sasabak sa linggong itong 15th Philippine Golf Tour 2023 Leg 10 ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) South Pacific Classic sa Davao City sa Zamboanga upang palakasin at lagyan ng star ang event na pagdiriwang sa sport, sportsmanship at makapigil-hiningang kagandahang tanawin sa baybayin ng Zamboanga.

Itataguyod ang torneo ng Tieza (dating Philippine Tourism Authority) upang mapalakas ang lokal na turismo.

Inaasahang magkakaloob ang par-72 Zamboanga Golf Course nang kakaibang hamon sa mga kalahok sa mahanging fairways. Samantalang halos patag ang frontside, tampok sa back ang tagilid at hapay na patas sa lahat na nasa ilalim ang Basilan Straight para sa tanaw na karagatan na ang hangin karamihan ay nakalakip sa halos lahat ng butas.

(Ramil Cruz)