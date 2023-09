SUV driver sa Valenzuela road rage, tutukuyin

Tutukuyin ngayong Lunes ang driver na SUV na nanutok at nagkasa rin ng baril sa isa pang siklista sa Valenzuela City noong nakaraang buwan.

Opisyal itong papangalanan ng pamahalaang lokal at pulisya ng lungsod sa isang press conference na gaganapin ngayong umaga.

Sinabi sa ulat na kinukumbinsi na ng kanyang mga kaanak ang driver para sumuko at harapin ang kanyang mga kaso.

Pinawalang-bisa na rin umano ng Philippine National Police-Firearms and Explosives Division ang firearm license ng SUV driver.

Nag-viral ang insidente nang ilabas ito sa social media ni atty. Raymond Fortun noong Setyembre 5 kung saan nasapol sa dash cam ang pagkasa at pagtutok ng baril ng driver ng Toyota Fortuner na may plate no. NBB 3135 sa isang biker sa Barangay Bignay noong Agosto 19.

Samantala, idiniin ni Mayor Wes Gatchalian na hindi niya hahayaan na maulit sa kanilang lungsod ang nangyari sa dating pulis na si Wilfredo Gonzales na tinutukan ng baril ang siklistang si Allan Bandiola sa road rage sa Welcome Rotonda, Doria Josefa, Quezon City noong Agosto 8. (Orly Barcala)