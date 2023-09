Solon kinuyog sa paggamit ng Bibliya

Sino raw itong mambabatas ang gumamit ng talata sa Bibliya upang banatan ang mga basher pero lalo pang dumami ang kanyang mga kritiko?

Ayon sa natuklasan ni Mang Teban, nag-post kasi ang mambabatas ng talata sa Bibliya tungkol sa mga taong engot bilang buwelta nito sa mga basher na nagsasabing wala itong balls na batikusin ang isang superpower na bansa.

Makalipas ang ilang minuto matapos i-post ng mambabatas ang kanyang komento, aba’y tinadtad na siya ng reaksiyon na halos 90 porsyento ay puro banat sa kanya. Isa sa nagkomento ay nagsabing kaya may engot ay dahil sa nabubulok na bangkay ng mambabatas.

Komento naman ng isang netizen: “Watch out for false pro­phets. They come to you in sheep’s clothing­, but inwardly they are ferocious wolves” ~Mathew 7:15

May ilan naman ang dinaan na lang sa kanta ang banat sa mambabatas: “I started a joke, but the joke was on me.”

“Banal na aso, santong kabayo natatawa ako hee hee hee-Yano: 1994” buwelta naman ng isang netizen.

Kinastigo naman ng isang netizen ang pananahimik ng mambabatas noong administrasyon ni da­ting Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte kung saan marami ang napatay sa giyera kontra droga.

“Paano mo pinagdasal o binasahan ng bible verses ang mga pinatay sa panahon ni Duterte?” banat ng netizen. Wala namang naging sagot ang mambabatas sa mga ipinukol sa kanya.

Clue. Ang mambabatas na kinuyog sa paggamit ng Bibliya ay may kapangalang aktor sa ‘Pinas.