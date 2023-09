Sey mo Kim? Michelle Dee super bet si Xian Lim

Nagtataka na si Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee, dahil puro sa babae raw siya nali-link. Hindi pa man siya lumalantad sa publiko noon, na isa nga siyang bisexual, puro sa mga babae na siya nauugnay.

Na-link nga siya noon kina Kylie Padilla, Rhian Ramos, at pati na sa former beauty queen na si Celeste Cortesi.

Pero, sino nga ba ang male crush ni Michelle?

“I would say Xian Lim!” sagot ni Michelle.

Pero, walang dapat ikatakot si Kim Chiu, dahil esplika ni Michelle, gusto niya si Xian na makatrabaho, at hindi raw dahil gusto niya itong maka-date.

Gusto lang daw niya si Xian na maka-partner dahil mas matangkad ito sa kanya.

“Siyempre it has to be taller than me. Konti lang options ko, si Piolo Pascual! Then si Xian Lim!” sabi ni Michelle.

Inamin din ni Michelle na nakipag-date siya sa isang basketbolista noon. Pero dahil may mga iba raw siyang priority, kaya hindi rin ‘yon nagtagal.

Pero sa ngayon, wala raw siyang dini-date.

Anyway, sa vlog nga ni Bea Alonzo sumalang, umamin, si Michelle, at marami nga silang iba pang napag-usapan, kasama na siyempre ang mommy niya na si Melanie Marquez.

At siyempre, sa huli, tinanong ni Bea si Michelle ng…

“Do you think the universe will be on your side when you compete at El Salvador?

“Yes!” ang sagot ni Michelle, at inaprubahan naman ng lie detector test.

“The lie detector was on my side also!” tuwang-tuwa na chika na lang ni Michelle.

Abangan ang magiging kapalaran ni Michelle sa Miss Universe 2023!