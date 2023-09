Pauline Del Rosario, Clariss Guce salo sa ika-23 puwesto

NAGSALPAK ng walong birdie kontra sa isang bogey si Clarissmon ‘Clariss’ Guce upang tablahan sa pang-23 puwesto si Pauline Beatriz Del Rosario at tatlong iba para mabiyayaan pa rin bawat isa ng $3,951 (P223K).

Sa rolyo ito ng 43rd Epson Tour 2023 Leg 18, $375K (P21.2M) 1st Black Desert Resort Championship sa Soldier Hollow Golf Club-Silver Course sa Salt Lake City, Uah nitong Sabado (Linggo sa Manila).

Sinara ng US-based Fil-Am ang laro sa seven-under 65 para sa 10-under 203 sa 54-hole, 3-day golfest habang ang kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na si Del Rosario nag-70 pa-206 din, gaya nina Cassie Porter ng Australia (66), Ssu-Chia Cheng ng Taiwan (67) at Ashley Lau ng Malaysia (67).

Ang pangatlong bet ng bansa at kakuwadra ni Del Rosario sa ICTSI na si Abegail ‘Abby’ Arevalo may 70-209 para sa eight-way tie sa 38th place na may $2,184 (P123K) each.

Pinamayagpagan ni Nataliya Guseva ng Russia ang kaganapan sa 65-198 upang kopoin ang $56,250 (P3.1M), dalawang palo ang agwat sa nasa apat na manlalaro na mga sumegunda.

(Ramil Cruz)