Pahiya mga nang-iintriga: Lovi, Monty magkasama sa Milan

Sa totoo lang, nakakaaliw ang ibang parang masyadong affected nang umuwi agad sa Pilipinas ang Kapamilya Supreme Actress na si Lovi Poe ilang araw pagkatapos ng kasal nila ni Monty Blencowe sa Cliveden House sa Taplow in Berkshire, England.

Eh umuwi naman si Lovi dahil may commitments siya sa Pilipinas katulad ng pagre-recording para sa guesting niya sa ‘ASAP Natin ‘To in Milan’ pati ang three taping days sa serye nila ni Coco Martin, ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Pero nang dumating naman si Lovi sa Milan, Italy noong Friday, reunited na sila agad ni Monty dahil waiting na roon ang kanyang mister, ha!

Actually, enjoy nga ang mag-asawa sa pamamasyal sa Milan at magkasama rin silang nag-dinner noong Friday.

Anyway, baka ang ibang mga ‘Marites’ na naman ang tila maaapektuhan kapag nalaman nila na ngayong Tuesday ay nasa Pilipinas na uli s Lovi, ha!

Monday nga ang alis ni Lovi sa Milan kasabay si Coco dahil sa Wednesday ay sasabak na uli sila sa taping.

Pero nothing to worry nga ang mga intrigera’t intrigero dahil understanding si Monty.

Producer din sa Hollywood si Monty at alam niya ang trabaho ng isang artista.

So artista nga si Lovi at marami pa siyang commitments dito sa Pilipinas at hindi naman siya basta puwedeng mag-goodbye sa kanyang showbiz career, ‘noh?!

Saka hayaan natin si Lovi dahil masaya sila ni Monty kaya hindi na dapat pang gawan ng isyu, ha!

Feeling ko nga nakatakda ring dalawin ni Monty si Lovi sa bansa dahil ilang beses na rin niyang ginawa ‘yon.

‘Yun na!