Paano ka na Seth? Francine, Dr. Tyler nakakakilig, bagay na magdyowa

Dream come true sa marami ang naranasan ni Francine Diaz na ma-crack ni Dr. Tyler Bigenho, ang sikat na Indonesian-American Chiropractor sa California, USA.

Ramdam mo ngang kabado si Francine sa pagsalang kay Dr. Tyler, na sabi nga niya, takot na siya noon na magpunta o magpa-chiro, pero mas natakot daw siya noong magkasama na sila.

Pero dahil panay nga ang chika ni Dr. Tyler, makikita mong patawa-tawa na rin si Francine. Ang dami nga nilang napag-usapan, na parehong nauuwi sa tawanan, dahil sa mga sagot ni Francine.

At bongga rin na panay ang sigaw niya ng “Oh my God” kapag tumutunog ang kanyang balikat, leeg.

“Am I still alive?” tanong ni Francine.

At noong hinila ni Dr. Tyler ang kanyang mga paa, pati ang kanyang leeg, feeling niya ay tumangkad daw siya.

Pero ang mas nakakaloka ay ang kilig na naramdaman ng mga netizen sa video na `yon nina Francine at Dr. Tyler. Na sa totoo lang, parang may magic din kasing nakikita sa kanila ang mga manonood, eh.

Bagay na bagay nga raw ang kaguwapuhan ni Dr. Tyler sa kagandahan ni Francine.

“Bakit kinikilig ako sa dalawang ito?!”

“I don’t know why, pero nakakakilig sila, ha!”

“Hoy, super bagay kayo!”

“Ang pogi ni Dr. Tyler. Bagay kayo.”

“Bakit ganun Francine? Sana si Seth pa rin!”

“Sana sumalang siya sa vlog ni Francine. Sana mag-collab sila.”

“Dyowa material si Dr. Tyler.”

Pero teka, para sa kaalaman ng lahat, si Francine ay 19 years old pa lang, at si Dr. Tyler, base sa mga impormasyon sa kanya sa Internet ay 30 years old na, ha!

And so far, sa TikTok account ni Dr. Tyler ay may 16.6M view na ang video nila ni Francine.

Well, nasa Pilipinas na si Francine at todo promo na sila ni Seth Fedelin ng bago nilang serye, ang ‘Fractured’ na sabi ko nga ay kakaibang FranSeth ang makikita, dahil hindi na pa-sweet lang sa harap ng kamera. (Dondon Sermino)