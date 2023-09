OTOP ayuda sa mga exporters, maliliit na negosyante

Para naman sa ating mga maliliit na negosyante o mamumuhunan at mga exporter itong ating kolum ngayon.

Nito lamang August 25 ay pinirmahan na ni Pangulong Marcos ang Republic Act (RA) 11960, ang batas na magtataguyod sa One Town, One Product (OTOP) program sa buong bansa.

Ayon nga mismo kay Speaker Martin Romualdez, malaking tulong itong OTOP law sa mga small entrepreneur. Aniya pa, ang OTOP Act ay isang perpektong post-pandemic law na aalalay sa mga tinatawag nating micro, small and medium enterprises (MSMEs) para makarekober sila sa tinatawag na economic scarring na dulot ng pandemya ng Covid-19.

Ang “OTOP Philippines Act” ay tunay na sumasalamin sa ninanais natin na “Filipino first” policy—ang ugaling kailangang praktisin nating mga Pinoy para tulungan ang ating MSMEs, na bumubuo ng 90 porsiyento ng mga lokal na negosyo natin sa buing bansa.

Ako po ay isa sa may akda ng naturang batas sa Kongreso.

Ayon sa batas, makikinabang ang mga maliliit na mamumuhunan dahil nilalayon ng OTOP law na maitatag ang mas self-reliant at independent national economy na kontrolado nating mga Filipino sa pamamagitan ng ilalatag na mga polisiya at programa na magsusulong at magpapalakas ng mga lokal na negosyo.

Uunahin ang pagkuha sa mga Filipino bilang manggawa, gagawing prayoridad ang paggamit ng domestic materials, at mga produktong lokal at magtatatag ng mga hakbangin para maging higit ng competitive ang ating mga exports sa global market.

Sa ilalim ng batas, magiging prayoridad ang paggamit ng mga produkto ng isang lugar, tututukan ang mga lokal na talento at skills.

Aasistehan ang mga MSMEs sa pagdebelop ng mga produkto upang lalo pang maiangat ang kalidad, ang disenyo mula sa packaging at pagbuo ng mas pinagandang produkto upang mas madaling maibenta lalo na sa ibang bansa.

Nilalayon din ng OTOP law na tulungan ang mga komunidad sa kanayunan sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya at mapaigting ang pagtutulungan ng mga local government units (LGUs), pambansang ahensya ng pamahalaan, at pribadong sektor sa pagbuo at pagtataguyod ng mga lokal na produkto ng Pilipinas upang maisulong ang export industry nito.

Ang Department of Trade and Industry (DTI) ang magiging pangunahing tagapagpatupad ng OTOP Philippines Program. Itatag nito ang OTOP Program Management Office na siyang direktang mangangasiwa sa bagong programa.

Itatag din ng DTI ang OTOP Philippines Trustmark, na siyang garantiya na ang mga produkto sa ilalim ng programa ay tunay na masasabing “our country’s best.”

Ang OTOP program ng DTI ang magtutulak ng strategic program para maisulong ang Philippine Export Development Plan (PEDP) 2023-2028, na siyang inasahan ng Pangulo na magbibigay daan upang maging mas competitive ang mga produkto ng Pinas sa iba’t ibang panig ng mundo.

Ito ang titiyak na magiging mas “resilient and inclusive” ang ating ekonomiya kaagapay ng mas pinalakas na mga MSMEs.

Ang bagong OTOP Law ang magiging sandigan ng PEDP 2023-2028 na may layuning makilala ang Pilipinas bilang export powerhouse na may de-kalidad na mga produkto at serbisyo bago o sa oras na matapos ang termino ng Pangulong Marcos sa 2028.

Napapanahon nga po ang naunang approval ng 19th Congress sa OTOP bill dahil sumakto ito sa pag-aprub ng Pangulo sa noo’y DTI-drafted PEDP sa gitna ng humihinang export sector na resulta naman ng nagbabadyang global economic slowdown.

Tunay ngang napapanahon ang OTOP law dahil kakasali lamang ng Pilipinas sa Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ang pinaka-malaking free trade pact na magbibigay benepisyo sa Filipino exporters sa pàmamagitan ng inaasahang mas mataas na benta ng kanilang lower-taxed goods sa iba pang RCEP member-economies

Tulad po ng sinabi ni Trade Secretary Fred Pascual, ang PEDP 2023-2028 ay naglalayong palakasin ang competitiveness ng bansa sa merchandise exports dahil sa ngayon ay nahuhuli tayo. Ang OTOP Philippines Act ang magiging solusyon sa kahinaan natin sa export.

Sa pamamagitan ng mga panukalang inaasahang magpapaganda sa kalidad ng mga produkto na kilala sa bawat bayan ay maisusulong ng gobyerno ang pagsalya ng mga ito sa ibang bansa.

Kung magagawa nating i-level up ang kalidad ng ating mga lokal na produkto sa tulong ng OTOP law at kung magiging mas agesibo ang promosyon nito sa pandaigdigang merkado ay mas magiging competitive tayo sa gitna ng mga samutsaring pagsubok tulad ng mahinang demand sa ibang bansa bunga ng paghina ng global economy.

Hindi lamang po ang mga kababayan nating OFW, teacher, PWD, senior citizen at mga mahihirap ang nangangailangan ng ayuda at pagtulong ng pamahalaan.

Kailangan din ng ayuda ng mga maliliit na negosyante dahil kung mapapalakas natin sila ang pambansang ekonomiya ay lalakas. At sa paglakas ng ekonomiya ay mag reresulta sa maraming trabaho na mangangahulugan naman ng mas malaking kita at mas magandang buhay ng nakararaming Pilipino.

Sa pagkakaroon ng mas competitive na MSMEs at mga exporter na handang-handa at kayang-kaya makipagsabayan sa global market, tiyak na buong bansa ang makikinabang sa kalaunan.

Sabi nga ng Pangulo, walang maiiwanan sa pag-unlad. Sama-sama tayong aasenso!