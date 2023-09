May denial na! Kaye Abad iniintriga sa mga ‘bodyguard’

Hanggang ngayon ay pinagpipiyestahan pa rin ang video na kumalat sa social media na makikitang pumasok si Kaye Abad sa isang malaking supermarket sa Cebu kasama ang pitong kalalakihan na pare-pareho ang suot na white shortsleeves polo at black pants, apat na babae na nag-aalaga sa dalawang anak nito at isang babaeng nagbi-video.

Pinalalabas ng mga kumuha at nag-upload ng video na bodyguards daw ito ng misis ni Paul Jake Castillo.

Kuwento pa ng mga uploader, hindi nga raw sila makalapit sa aktres para makapagpa-selfie man lamang dahil sa maraming nakapalibot dito.

Marami naman ang hindi sumang-ayon sa mga paratang na iyon against Kaye. Komento ng iba, hindi raw personal na bodyguards ng aktres ang mga ito, sa supermarket daw iyon. Pero ang tanong ng netizens, bakit pang-private uniform ang suot ng pitong security men?

May nagtanggol naman sa aktres, hirit nila, kung totoo man daw ‘yung dami ng nakaalalay sa former ‘Tabing Ilog’ star, dapat lang naman daw kasi kabilang sa pinaka-powerful family ng Cebu ang angkan ni Paul Jake, ha!

Anyway, mukhang fake news ‘yung sinabi ng isang uploader ng video na umiiwas si Kaye sa fans. As a matter of fact, maraming netizens ang nag-post ng picture nila kasama ang aktres na kuha mismo sa loob ng supermarket noong araw din na iyon.

Komento pa ng nakararami, isa si Kaye sa pinaka-accommodating na artista, for sure kung lumapit lang at marespetong nag-request ng photo op ang iba ring fans, for sure mapagbibigyan din sila ni Kaye, ha!

Tsika nga ng editor naming si Jun Lalin, noong active pa si Kaye sa kanyang showbiz career ay wala siyang narinig na nagmaldita ito.

Ang bait-bait din daw sa entertainment press ni Kaye.

Samantala habang sinusulat namin ang item na ito ay pinabulaanan na ni Kaye na napaliligiran siya ng bodyguards kapag lumalabas ng bahay.

“I’m always alone when I do my groceries. Or kasama ko ang kids. Pero walang ‘bodyguards’ (with laughing face emojis),” ito ang pinost niya sa kanyang Instagram story bilang tugon sa nag-trending niyang video.

“Mga chismosa kayo ng taon,” dagdag pa niya.

In fairness, mahinahon lang si Kaye at obvious na ayaw niyang patulan pa ang mga intrigero’t intrigera, ha!

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)