Martin panay post ng yummy-licious hunky body

Dahil sa isang ‘secret project’ kaya nagpapalaki ng husto ng kanyang katawan si Martin del Rosario.

Panay ang post ni Martin sa social media ng kanyang pag-workout at pag-display ng kanyang bortang katawan. Malayo na ang katawan niya ngayon sa lean physique noong gampanan niya ang role bilang Prince Zardoz sa kakatapos lang na ‘Voltes V: Legacy’.

Nang tanungin si Martin kung bakit panay post ng mga yummy photos niya sa social media, hindi pa raw niya puwedeng sabihin kung ano ang project na pinaghahandaan niya. Worth the wait daw ang project na iyon kaya focus siya sa pagpapaganda at pagpapaborta ng kanyang katawan.

Pero nilinaw rin ni Martin na iba pa raw iyong project na iyon sa bagong teleserye na gagawin niya with Liezel Lopez na may title na ‘Asawa ng Asawa Ko’.

Sexy drama raw ang pagbibidahan nilang teleserye ni Liezel. Nabuo raw ang chemistry nilang dalawa dahil sa pagganap nila bilang sina Zardoz at Zandra sa ‘VVL’.

Nag-post nga ng kanyang pasasalamat si Martin kay Liezel sa X (formerly Twitter) dahil hindi niya inakala na magiging close sila ni Liezel sa tatlong taong pagsasama nila sa ‘VVL’.

Heto ang mensahe ni Martin, “It was a great and memorable journey with you Najmi and the entire ‘Voltes V’ team that I will always be proud of. It was a journey of fun, passion, and a lot of discoveries. I had so much fun working with such a talented actress like you. Til our next project together.”

Reply agad ni Liezel, “I’d like to think that Zardoz is now with his Najmi where he is loved and cared for and Zandra is happy to finally be free with her Jomfre. Thank you to all of you who supported us in this Journey. I’m grateful to have spent 3 years working with an actor as passionate as you MD. See you next year.”

Sweet!