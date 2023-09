Levi Ruivivar oober da bakod sa Gymnastics Association PH

ISA pang Filipino-American gymnast ang atat maglipat ng kanyang nationality upang maikatawan ang ‘Pinas sa buwang itong 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Siya ay si United States national team member Levi Jung-Ruivivar na gigil lumaro sa bansang sinilangan ng kanyang lolo para mga paligsahang kasama Southeast Asian Games, 33rd Summer Olympic Games 2024 sa Paris at iba pa.

Asinta niyang sundan sa Philippine Artistic Gymnastics Team ang kapwa Fil-Am na sina Aleah Finnegan at Emma Malabuyo na naunang mga sumabak na sa SEA Games at Asian Championships.

“I wanted to announce that moving forward in my gymnastics career, I will be competing for Gymnastics Association of the Philippines. I have truly cherished every opportunity I’ve had while competing nationally and internationally for the United States of America. I will continue to cheer for everyone at USAG,” litany niya nitong Sabado.

Hinirit ni Levi nasasabik siya sa pagkakataong lumaban para sa ‘Pinas sa Hangzhou Asiad sa Sept. 23-Oct. 8. At malaki mang pagbabago ang kanyang gagawin, misyon din niyang mag-qualify sa 2024 Paris Olympics.

Puntirya rin aniyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang lolo na isinilang sa ‘Pinas pero naninirahan simula sa kanyang kabataan hanggang paglaki sa Amerika.

“I am so excited to get the opportunity to represent the Philippines internationally. My Poppie grew up in Philippines before immigrating to the US as a young adult. Being able to compete for the PH fills me with so much pride, appreciation, and joy,” panapos na sey ni Ruivivar.

(Lito Oredo)