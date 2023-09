Justin Brownlee balik-court na, todo ang pagpapalakas

MALAPIT nang matapos ang recovery ni Justin Brownlee mula surgery, inaasahang 100 percent ready na ang resident import ng Ginebra sa Hangzhou Asian Games bago matapos ang buwan.

July nang inoperahan siya para alisin ang bone spurs sa paa.

Sina Brownlee at Ange Kouame ang tinapik ng Samahang Basketbol ng Pilipinas na naturalized players ng Gilas sa China Asiad.

“I spoke to him. He’s recovering still from his surgery but he’s back on the court,” ani Cone LInggo. “He wants to play.”

Sa Sept. 26 – tatlong araw matapos ang tipoff – ang umpisa ng men’s basketball. Sa araw ring ‘yun ay babalatan ng Gilas ang kampanya laban sa Bahrain.

“We’re assuming he’ll be 100 percent (ready) as long as there’s no setback on what he’s doing right now.” dagdag ni Cone, ang interim coach ng Pinoy quintet para sa Asiad. “Obviously we will need him.”

Kabisado na ni Cone ang laro ni Brownlee, plakado na rin ni Brownlee ang sistema ni Cone. Sa nakalipas na 7 seasons sa Philippine Basketball Association, nag-uwi ang dalawa ng anim na titulo para sa Barangay Ginebra.

“He makes people around him better,” bida ng two-time grand slam champion coach. “If we can get him there, he will make the players around him better.”

Idaraos ang quadrennial continental sportsfest sa Sept. 23-Oct. 8.

Pumanglima ang PH 5 sa 2018 Indonesia Asiad sa pagmando ni national coach Yeng Guiao. (Vladi Eduarte)