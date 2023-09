Jonathan Hernandez, Basket of Gold sinilat mga karibal

MULING nagsaya ang mga dehadista nang lindulin ni Basket of Gold ang Metro Manila Turf Club Inc. sa Malvar-Tanauan, Batangas, pinamayagpagan nitong Sabado ng hapon ang Philracom (Philipine Racing Commission) Rating Based Handicapping System.

Sumagitsit agad sa aparato sina Runaway Ten at Gethsermanesmiracle upang maglutsahan sa unahan habang nasa malayong tersero ang nanalong kabayo.

Bumilis ang karera dahil sa bakbakan nang dalawang nasa trangko, may pitong kabayo ang abante kay Basket of Gold na tinutukan sila sa pagpangatlo pa rin.

Pa-far turn, lumalapit na sa unahan si Basket of Gold na sinakyan ni dating Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year awardee Jonathan Hernandez.

Pagsungaw ng rektahan, lumapit si Basket of Gold kina Runaway Ten at Gethsermanesmiracle. At sa huling 100 metro’y umungos na ang winning horse.

Tinawid niya ang meta na dalawang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Nards Bentetres. Tumersero si Melania.

Nagpatak si Basket of Gold ng 1:26.2 minuto sa 1,400-meter race upang hamigin ni winning horse owner PKTC Uy ang premyong P10K. (Elech Dawa)