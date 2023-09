Jeri Violago bet maka-collab Ben&Ben, Zack Tabudlo

Sina Zack Tabudlo, Ben&Ben ang mga gustong-gustong maka-collab ng baguhang singer na si Jeri Violago.

Malaki nga ang impluwensiya ng mga nabanggit na singer kay Jeri, dahil sila ang madalas niyang pakinggan noong hindi pa siya pumapasok sa music world.

Pero siyempre, ang magparinig din ng bagong tunog, o tunog niya mismo, ang main goal ni Jeri, sa tulong ng beteranong composer na si Vehnee Saturno.

“Of course, now that I have my own song, I’m exploring kung ano ba talaga dapat ang tunog ko? But in the future, hopefully kung kaya, gusto ko talaga silang maka-collab.

“Ang Ben&Ben napaka-unique ng sound nila. Kung puwede rin, gusto ko rin si Arthur Nery, or puwede rin banda like Lola Amour. Tingnan natin!” kuwento ni Jeri.

Anyway, dalawang kanta nga ang ni-release ni Jeri ngayon under Star Music, ang ‘Gusto Kita’, ‘Hindi ka na Mag-iisa’ na nilikha ng beterano, mahusay na composer na si Vehnee Saturno.

At masasabi ko nga na may sariling tunog na pasisikatin si Jeri. Na puwedeng ipantapat sa mga nabanggit na mang-aawit.

Very collaborative raw si Jeri na nagsa-suggest sa kung ano ba sa tingin niya ang mukhang mabenta sa mga Gen Z ngayon. At okey na okey raw kay Vehnee ‘yon.

Na sabi nga ni Vehnee, siya ang tipo ng composer na nakikinig sa kung ano ang uso ngayon.

“I’m very old in songwriting (44 years). I need to listen sa kung ano ang gusto ngayon. Maraming mga songwriters na kung ano ang ginagawa nila noong 80s, ‘yun pa rin ang ginagawa nila ngayon.

“Ako talaga nagri-research pa rin, not only the sound of the local market, but pati ng international market, so that I can produce something which is different from the present,.

“Bagong tunog ito. Kahit sa rendition, nagulat ako sa musicality ni Jeri. The first time na narinig ko siya, sabi ko, meron ito. Nakita ko na talented talaga siya. Magaling siyang magsalita, at pogi pa. Ibig sabihin, total package talaga siya.

“Sa tingin ko, puwede siyang maging host, maging artista, maging endorser! Marami siyang puwedeng gawin!” pahayag pa ni Vehnee.

Siyanga pala, bukod sa pagiging singer, may mga humihikayat din kay Jeri na pasukin ang pag-arte. Sabi nga, para nga siyang si Matteo Guidicelli, o nakababatang kapatid ng mister ni Sarah Geronimo.

May nag-suggest na si Andrea Brillantes ang dapat niyang maka-partner. Pero para kay Jeri, sa tingin niya ay masyado raw bata si Andrea para sa kanya.

“But I think she’s okay. Medyo bata lang siya, ‘di ba?” sabi ni Jeri na 23 years old na ngayon.

Puring-puri naman niya si Jona na nakasama nga niya sa isang show. Sobrang bait, at very supportive raw sa kanya.

Kung ang ibang singer raw, baka umuwi na agad pagkatapos ng event nila, si Jona raw ay nakasama pa niya sa dinner. (Dondon Sermino)