James, Issa walang paki sa mga hater

Muling binangga ng magkasintahang James Reid, Issa Pressman ang kanilang bashers, haters nang ibalandra nila kanilang sweet, romantic shots sa event ng Preview Ball 2023 kamakailan.

Mismong si James ang nangalandakan ng ilang larawan sa kanyang Instagram kung saan makikitang magkayakap sila ni Issa habang masayang naglalandian sa isang pader.

Nakayakap si James kay Issa paharap sa kanya at tawang-tawa naman si Issa na nakahawak sa lips ng boyfriend.

Pinanggigilan ng ilan at mahigit na sa 1,172 comments ang eksena ng dalawa. Marami naman ang hindi tanggap na masaya sina James, Issa sa kanilang relasyon.

“Wala talaga silang spark, mukha silang trying hard na masaya,” sey ni @ms.taramon.

“True love is supposed to be easy but why these two seems to be trying so hard,” tsika naman ni @thecurvedhouse_.

“Maghihiwalay rin yan,” sabi ni @kisha_blackpink.

Si Issa ang nabubugbog sa post na ito at napagbibintangan pang siya ang nag-post ng mga larawan kahit naka-upload ito sa IG mismo ni James.

Anyway, nagposte si James para ibahagi ang kasiyahan niya nang mapili siya sa event bilang 2023 Best Dressed.

‘Yun na!