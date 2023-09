GMA, Leni ‘nag-amuyan’ sa politika

Binasag ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang mga espekulasyon hinggil sa naging pagkikita nila ni dating Vice President Leni Robredo kamakailan.

Bunsod ito ng larawan nilang dalawa na nag-viral sa social media at sa umugong sa espekulasyon na may nilulutong tambalan si Arroyo kay Robredo.

Ang dating bise presidente ay natalo sa 2022 presidential race kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. habang si si Arroyo naman ay kila­lang kaalyado ni Vice President Sara Duterte-Carpio.

Sa isang statement, sinabi ng dating pangulo na dumalo lamang siya sa social dinner kasama si Robredo.

“I recently had a social dinner with former Vice President Leni Robredo and mutual friends from Bicol,” saad ni Arroyo. “We chatted about Bicol politics.”