Gayle Pascual pakitang-gilas, Lady Blazers sulong sa semis

STANDING

TEAM W L

FEU* 6 0

UE* 5 1

CSB* 4 1

UPHSD* 4 2

MU** 1 4

EC** 1 4

LPU** 1 5

SSC-R** 0 5

* – semifinalists

** – eliminated

Mga laro sa Miyerkoles

(Paco-Arena-Manila)

2 pm – UE vs FEU

4 pm – EV vs MU

Mainit si Gayle Pascual kaya inakbayan ang College of Saint Benilde sa makapigil-hiningang 23-25, 25-22, 29-27, 25-18, pagkabog kontra University of the East sa 2nd V-League Women’s Collegiate Challenge na pumalo sa Paco Arena sa Manila Linggo ng hapon.

Tumikada si opposite hitter Pascual ng 23 points kasama ang clutch hits sa third set upang ilista ang 4-1 win-loss record ng Lady Blazers at pormal na sikwatin ang pangatlong semifinals slot.

Nadungisan at dumausdos ang Lady Warriors sa segunda sa nalasap na unang olats sa anim na laro sa paliga ng Sports Vision na mga pinapadrinuhan ng Bola TV, Beyond Active Wear, Asics at Mikasa.

Bumakas si Jade Gentapa ng 20 pts. para sa Taft-based squad na bumangon mula sa pagkakadapa sa nakaraang laban kontra league leader Far Eastern University (6-0).

“We prepared more on the mental side. Kundisyon naman ang katawan nila eh, so ‘yung mindset talaga,” suma ni CSB assistant coach Jay Chua, na humugot pa ng combined 29 markers kina Zamantha Nolasco (15) ar Michelle Gamit (14).

Dehins kineri ng 32 puntos ni Casiey Dongallo ang mga balibolista ng Recto, maging ang ayudang 15 ni Khy Cepeda.

Umiskor naman si Shaila Omipon ng 25 nang sibakin ng University of Perpetual Help Lady Altas (4-2) ang Mapua University Lady Cardinals (1-4), 16-25, 25-18, 25-18, 39-37, at kumpletuhin ang Final 4 cast.

(Elech Dawa)