Fil-Am actor bida sa Pixar movie

Ang bongga ng Filipino-American actor na si Yonas Asuncion Kibreab dahil siya ang napili sa title role sa bagong Pixar film na may title na ‘Elio’.

Ang out-of-this world adventure film ay ire-release sa 2024.

Kibreab is 13-years old at isa sa pinaka-in demand na young actors sa Hollywood ngayon. Napapanood nga siya sa second season ng Netflix series na ‘Sweet Tooth’. Una naman siyang lumabas sa 2019 HBO series na ‘Silicon Valley’.

Nadiskubre si Kibreab dahil sa mga in-upload na videos ng kanyang father sa Instagram at Vine.

“How I started really was, I was a tennis player. I played tennis and me and my dad would make funny tennis-related Instagram and Vine videos. The USTA sent us an email asking me if I wanted to be like a kid-caster at the US Open in New York, which was amazing. And then I got some auditions. I auditioned and I actually got my first role, which was a commercial for a headphone,” kuwento ni Kibreab.

Unang voice acting niya ay para sa lead character na si Phinny ng Disney animated series na ‘Pupstruction’. Kasama rin niya sa series ang fellow Filipino actor na si Eric Bauza.

First movie naman ni Kibreab ay ang 2021 horror film ng Hulu na ‘Into the Dark: Blood Moon’. Nasa main cast din si Kibreab ng bagong Disney series na ‘Pretty Freekin’ Scary’ at sa Star Wars series na ‘Obi-Wan Kenobi’.

Samantalang dream ni Kibreab na makatrabaho ang idol niyang si Tom Holland sa isang Spider-Man film.

Nakaka-wow ang mga Fil-Am sa Hollywood, ha! (Ruel Mendoza)