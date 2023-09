Dujali Chess Cup

TUTULAK ang 2nd Cong. Alan R. Dujali National Open Individual and Team Chess Championships sa Setyembre 30-Oktubre 1 sa Maria Clara Resorts, Panabo City, Davao del Norte.

Ayon nitong Sabado kay Tournament Director Homer Rotulo, ipapatupad ang 15 minutes plus 3 seconds increment time control format sa 2-day event na oorganisahin ng Team Aldu Square Masters kung saan may P20K ang magkakampeon sa Open Individual at P150K sa team champion.

Mag-call o mag text sa mobile number 0977 825 7753 para sa karagdagan pang mga detalye.

***

Pinangunahan nina National Tobacco Authority Administrator/CEO Belinda Sarmiento-Sanchez, DASS Benedicto Savellano at Neyo Valdez ng Planning Department ang pagdaraos ng NTA Employees Association Chess Tournament 2023 nitong Biyernes sa NTC Central Office sa Quezon City.

Ang dating Palarong Pambansa Champion na si Edgardo Guia ng Administrative Department ang nagkampeon sa nilikom na perfect score 10 points, 5 points sa group stage eliminations at 5 din. sa final 6 sa rapid time control format.

Nag-2nd place si Vincent Barbin, 3rd si John James Canosa, 4th si Raymond Marzan, 5th si Marlon Ross at 6th si Renzo Vien Reas.

***

Susulong ang 10th Kamatyas FIDE Rated Invitational Chess Tournament sa Set. 23-24 sa Cauayan City, Isabela na pagkakaabalahan nina International Master Roderick Nava at National Master David Almirol, co-founding head ng Kamatyas Chess Club.

***

Matagumpay na nairaos ang Dear Lolo, Lolo and Apo Rapid Chess Tournament nitong Sabado sa Farmers Plaza sa Cubao, QC na sinuportahan ng Araneta City Management at pinagkaabalahan i National Chess Federation of the Philippines director Martin ‘Binky’ Gaticales.

***

Pinagdiwang Linggo, Set. 10 ang 82nd birthday nang namayapang Grandmaster Rosendo Balinas Jr. na aking maestro sa chess.