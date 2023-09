Dating Kapamilya pambala ng PTV-4 sa ‘E.A.T.’, ‘EB’, ‘It’s Showtime’

Hindi pala si Willie Revillame ang kalaban ng ‘E.A.T.’, ‘Eat Bulaga’, ‘It’s Showtime’ simula sa September 18.

Yes, sa araw na iyon ay may bagong handog na show ang PTV-4, at ang dating Kapamilya nga ang bibida rito.

Yes, si Niña Corpuz nga ang ipambabala ng istasyon ng gobyerno sa mga namamayagpag, o nagigiyerahang noontime show ngayon, taliwas sa chika na ang show ni Willie.

Kaya bang banggain ng ‘Bagong Pilipinas Ngayon’ sina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, Vice Ganda, Anne Curtis, Vhong Navarro, Isko Moreno, Paolo Contis?

“Hahahahaha! Ako kasi ang noontime. Basta pag ayaw nila ng gulo, manood sila sa akin. Hahahaha!

“Miski kami nanonood din sa kanila. At saka TVJ, classic na sila.

“Pero ang sabi ko, dahil milyon-milyon naman ang nanonood, minsan gusto mo ito, minsan gusto mo silang panoorin, pero sana po tingnan din nila ang maio-offer namin,” sabi ni Niña.

Pero sa tingin ba niya ay kailangan din ng PTV-4 si Willie?

“Of course he’s a welcome addition, dahil siya pa rin si Willie Revillame. Pag mas maraming magpapasaya, why not? And that would be wonderful for Channel 4. We need a show like that.

“Sometimes we also need a break!” sabi niya.

Anyway, ayaw na ring mag-comment ni Corpuz sa isyu ng ‘It’s Showtime’ at MTRCB ngayon. Hindi raw niya napanood ang episode na `yon. (Dondon Sermino)