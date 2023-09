DA bokya sa bakuna kontra rabies

Wala umanong pondo ang Department of Agriculture (DA) para makabili ng bakuna laban sa rabies.

Sa deliberasyon ng panukalang budget ng DA kamakailan, ikinalungkot ni House Deputy Leader at Iloilo Rep. Janette Garin ang kawalan ng budget ng DA para laban ng rabies na nakamamatay sa tao.

“Nakakapagtaka this preventable disease has actually slowed down the past years pero ngayon tumaas siya and supposedly the Department of Agriculture (DA) would have been spending rabies vaccine for our dogs, lalo na ‘yong mga stray dog. Parang nawalan na yata ng pondo,” sabi ni Garin.

“May I know why rabies vaccination has been taken out among the priorities of the Department?” dagdag pa nito.

Ayon kay DA Undersecretary Agnes Catherine Miranda dati ay mayroong budget ang ahensiya para rito subalit ngayon ay ibinigay na umano ang mandatong ito sa mga lokal na pamahalaan.

Sinabi ni Garin na nasa P10 lamang ang anti-rabies vaccine laban sa aso samantalang libo-libo ang presyo ng human anti-rabies vaccines. (Billy Begas)