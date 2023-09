Chris Paul isisingit maging starting 5 ng Golden State

MAS malamang, starter pa rin si Chris Paul sa Golden State ngayong 2023-24 o 78th season ng National Basketball Association, ayon kay Marc Spears ng Andscape.

Kinuha ng Warriors si Paul, 38, mula Washington kapalit ni Jordan Poole. Napunta ng Wizards si CP3 mula Phoenix sa Bradley Beal trade.

Balik sa Golden State sina starters Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins at Kevon Looney. Kung magkatotoo ang mga naririnig ni Spears, si Looney ang maliligwak sa first five.

“I do expect him to start. And I think it’s like five-minute spurts,” ani Spears sa Good Word with Goodwill podcast ni Vince Goodwill ng Yahoo Sports nitong Sabado. “I could be wrong, but that’s the gist I’m getting.”

Nilinaw ni Spears na hindi niya opinyon ‘yun, kundi naririnig.

Mula 2005, hindi pumalya sa starting lineup si Paul – 1,214 sa kanyang NBA appearances.

Kandidatong ibaba sa bench si Looney, pero liliit masyado ang lineup. Sina 6-foot-7 Wiggins at 6-6 Green na lang ang malalaki.

Magbubukas ang liga sa Oct. 24.

(Vladi Eduarte)