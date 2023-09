Canada hinablot tansong medalya, sinorpresa USA

UUWING walang medalya ang Team USA.

Pasabog ng 39 points si Dillon Brooks at tinakbuhan ng Canada ang US 127-118 sa overtime sa bronze medal match ng 19th FIBA World Cup 2023 sa huling araw ng torneo Linggo ng gabi sa SM MOA Arena.

Kumonekta ng 7 for 98sa 3s si Brooks, umayuda ng 31 points, 12 assists si Shai Gilgeous-Alexander at may 23 pa si RJ Barrett para balikatin ang Canada sa unang medalya sa World Cup.

Unang laro ito sa FWC na may tatlong players sa isang team na kumana ng 20+ points pagkatapos ng Puerto Rico noong 1990.

Hindi umubra ang 24 markers ni Anthony Edwards at 23 ni Austin Reaves sa US. Inumpisahan ng Americans ang fourth quarter 14-3 para agawin ang manibela 96-94 bago binawi ng Canadians 111-107.

Sa extra period ay hindi na pinaporma ng Canada ang US.

Final 4 seconds ng regulation nang kumana ng 4 points si Mikal Bridges – split free throws, dinamba ang sariling offensive rebound bago bumitaw ng turnaround 3 sa buzzer para ibuhol sa 111 at makapuwersa ng OT.

(Vladi Eduarte)