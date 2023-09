Balik face mask kinasa sa Batangas

Pinayuhan kahapon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ang mga residente sa paligid ng Bulkang Taal sa Batangas na gumamit ng N95 respirator mask kung lalabas ng bahay para makaiwas sa panganib ng tumitinding volcanic vog na iniluluwa nito.

Kasunod ito ng pagkakaospital ng 36 estudyante mula sa Bayorbor, Mataas na Kahoy matapos makaramdam ng paninikip ng

dibdib, hirap sa paghinga at pagkahilo dulot ng nalanghap nila ng volcanic vog noong Biyernes.

Pinayagang makauwi ang 17 estudyante nang bumuti ang kanilang kalagayan habang nanatili sa ospital ang 19 pa para obserbahan.

Samantala, ipinaliwanag ni PDRRMO chief Dr. Amor Calayan na normal scenario para sa abnormal na bulkan ang nangyari sa Taal.

“The steaming is brought by too much water in Taal’s crater and adds sulfur to the air. We ramian in Code Blue which means we are 24/7 on alert monitoring the volcano,” ani Calayan.

Gayunman, mananatili aniya ito sa Alert Level 1 dahil patuloy naman ang pagbaba ng ilang aktibidad ng bulkan.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), ang vog ay isang uri ng air pollution mula sa bulkan at binubuo ito ng mga volcanic gas tulad ng sulfur dioxide.

Nakakaapekto ito sa mata at lalamunan ng tao. Maaari rin itong magdulot ng rerspiratory tract infection at posibleng lumala ito depende sa tagal ng exposure o dami ng nalanghap ng tao.

Kabilang sa mga bayan na binabantayan ng PDRRMO at binigyan ng N95 mask ay ang Mataas na Kahoy, Balete, Talisay at Laurel.

Hiniling din ni Calayan sa Provincial Health Office (PHO) na bigyan ang bawat bayan ng oximeter para masukat ang kanilang oxygen level na hindi dapat bumaba sa 95%.

Pinayuhan din ang mga residente na palagiang uminom ng tubig.

Mababa naman aniya ang tsansa ng pagsabog ng bulkan pero ipinayo ni Calayan na regular na i-monitor ang mga estudyante sa face-to-face classes.

Ito’y matapos maitala na umabot sa 17,000 metric tons ang ibinuga ng bulkan na sulfur dioxide kahapon nang umaga.