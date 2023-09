Austin Reaves paborito ng mga Noypi sa World Cup

EKSAKTONG apat na buwan bago ang Christmas Day nagsimula ang 19th FIBA World Cup 2023 sa Manila.

At kapansin-pansin na may exchange gift ang players ng magkatunggaling team bago ang bawat laro mula opening day sa Philippine Arena hanggang Smart Araneta Coliseum o sa SM MOA.

Dahil ba maaga ang Pasko sa Pilipinas?

Hindi.

Tradisyon na sa bawat FIBA event na pagkatapos patugtugin ang kani-kanilang national anthems ay ang customary handshake sa center court sunod ang abutan ng regalo o token, maliit, malaki, kahit ano, bago ang tipoff.

Senyales ng respeto sa kabila.

Ngayong taon, blue baseball caps na may logo ng USA federation ang regalo ng Americans. Nagdala sila ng 300 caps, ayon sa ulat Linggo ng The Associated Press.

“The first time we did it, I thought it was different,” ani Austin Reaves, isa sa fan favorites sa Manila FWC. “But it’s cool.”

Ilang bata sa venue rin ang sinadyang bigyan ng caps matapos mag-viral ang kuha nila nang mahagip ng camera may sign na “Austin Reaves LeBron James” para sa Lakers teammates.

(Vladi Eduarte)