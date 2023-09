Anak ni Sexbomb Izzy legit drag queen na

Legit na drag queen na ang anak ni Sexbomb Izzy Trazona na si Andrei Trazona a.k.a. Sofia.

Sa Instagram account ni Andrei, ni-reveal nito ang pag-join niya sa drag community at proud itong matawag na Sexbomb Royalty dahil sa kanyang mother na former member ng iconic dance group na Sexbomb Girls.

Ang maganda pa raw ay very supportive si Izzy sa ginagawa ng anak niya. Ang ama ni Sophia ay ang former StarStruck season 1 contestant na si Alvin Aragon.

“Actually, surprisingly, super supportive niya when it comes to my craft. Kasi nga nakita niya na rin na super nag-e-enjoy ako lalo na ‘yung bumibili ako ng mga gamit, ganun. Wala siyang judgment kahit anumang pagpapa-sexy ko at ano, pagpapa-show off ko ng skin. Super support siya,” sey ni Sofia.

Namana nga raw ni Sofia ang pagiging dancer ni Izzy. Sa tingin din ng former Sexbomb Girl ay mas magaling pa ang anak niya kesa sa kanya noon.

Ang description nga ni Sofia sa kanyang brand bilang isang drag queen ay “Not the sexiest but is always eyeing to be a sexy drag queen. Very dancey, that’s first. Second is dancey pa rin, pero sexy dances sa chair, very like musical dance. Very SexBomb, actually.”

Bongga! (Ruel Mendoza)