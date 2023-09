Vice Ganda binira! Bastos kang tao – Enrile

Tahasang sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na bastos na tao si Vice Ganda.

Binanggit ito ni Enrile sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan ng “It’s Showtime” matapos itong patawan ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) ng 12 araw na suspensiyon kaugnay ng subuan ng daliri nina Vice Ganda at partner nitong si Ion Perez sa “Isip Bata” segment ng programa noong July 25.

Ayon sa abogado ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., “salacious” ang ginawa ni Vice Ganda sa nasabing segment at hindi dapat panoorin lalo ng mga bata.

“Ang problema dito sa bansa natin kung meron kang power, political, social, economic or whatever, halos hindi mo na iniisip ‘yong kapwa,” wika ni Enrile sa kanyang programa sa SMNI News nitong Sabado.

“Ang binigay na katangian mo sa lipunan ay hindi mo na tinitingnan ang kapakanan nung mga iba. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mo maganda ang ginagawa mo pero bastos ka, bastos kang tao!” diin pa niya.

Aniya, matagal na niyang napapanood si Vice Ganda sa telebisyon at hindi siya sang-ayon sa estilo ng pagpapatawa nito sa publiko.

“Magmula pa noong araw ganyan na iyan,” saad ni Enrile.

Maaari pang iapela ng “It’s Showtime sa MTRCB ang pinataw na suspensiyon pero kung ibabasura ang kanilang motion for reconsideration, puwede pa nila itong iakyat sa Office of the President.