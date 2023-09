UE huhugot ng lakas kay Riza Nogales

Mga laro Linggo: (Paco Arena)

10:00am — Benilde vs UE

12:00nn — Mapua vs Perpetual

KAILANGAN ng University of the East (UE) Lady Red Warriors ng lakas mula kina Riza Nogales at Casiey Dongallo pagharap sa College of Saint Benilde sa pagpapatuloy ng elimination ng 2023 V-League Women’s Collegiate Challenge sa Paco Arena ngayong araw.

Ito’y dahil bawas ang armas ng Lady Warriors pagsimula ng kanilang bakbakan sa alas-10 ng umaga kontra Lady Blazers.

Hindi na makakalaro sa natitirang asignatura ng V-league Collegiate Challenge si UE super rookie Jelai Gajero na nagtamo ng torn anterior cruciate ligament (ACL) sa kaliwang tuhod.

Tangan ang malinis na limang panalo, nasa solo second place ang Lady Red Warriors habang mag-isa sa tuktok ng team standings ang Far Easter University sa 6-0 card.

Puntirya ng UE na ikadena ang pang-anim na sunod na panalo subalit tiyak na mapapalaban sila ng todo sa Taft-based squad CSB dahil pakay naman nilang bumangon sa pagkakadapa.

Pangatlo sa team standings ang Lady Blazers pasan ang 3-1 record, ibabanga nila sina Gayle Pascual at Jade Gentapa na tumikada ng tig-17 markers sa pagkatalo nila laban sa Lady Tamaraws.

Samantala, swak na sa semifinals ang FEU at UE, kailangan naman ng Lady Blazers na makuha ang panalo para mapalapit sa inaasam na pagsampa sa susunod na phase. (Elech Dawa)