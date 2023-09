Tiwalang Pagtalima sa Diyos

Ibinabahagi ng Ebanghelyo ngayong araw ang benepisyo ng buong tiwalang pagtalima sa Kalooban ng Diyos (Cfr. Lucas 5: 1-11). Sa Mabuting Balita mababasa ang milagrong huli ng isda na ipinagkaloob ni Hesus kay Simon Pedro at kanyang mga kasamahan dahil sa ipinamalas na tiwala nito sa utos ni Kristo na muling ihagis ang kanilang lambat sa lawa matapos ang magdamag na bigong pangingisda.

Saad ni Pedro kay Hesus, “Panginoon, magdamag po kaming namalakaya at walang nahuli; ngunit sa salita mo muli kong ihuhulog sa tubig ang lambat.” At noon nangyari nga ang di inaasahang himala! Halos mapunit ang lambat sa dạmi ng isdang huli. Iba talaga kapag gumalaw ang Diyos! Giit ng Simbahan, nangyari ang milagro dahil sa mapagpakumbabang pagsunod at tiwala ni Pedro sa ưtos ni Kristo.

Turo ng Simbahan, “because of his little act of obedience Simon receives an abundant catch. When we put our trust in God, we discover that he is at work in a surprising, wonderful way- which is also a bit frightening, for we realize that we are not worthy of God’s favor.” Ipinamamalas nito ang kapangyarihan ng pagtalima sa Diyos kalakip ng tiwala sa Kanyang kapangyarihan na baguhin ang anumang sitwasyon sa buhay.

Dagdag pa ng Iglesya, “Very often when we are waylaid by the weariness that comes from not seeing any results in our struggles in life, when we have the sensation of total failure and have lots of reasons for wanting to give up, we should hear the voice of Jesus saying to us: ‘Duc in altum’ put out into the deep, begin once more, start of all over again in his Name.” Totoong ang mga sumusuko ay hindi nagwawagi!

Sa gitna ng kasiphayuhan at panghihina na parang wala namang nangyayari sa kabila ng ating pagsusumikap, mahalagang isipin na nasa tabi lang natin si Hesus tuwina sapagkat ang lubos na pagsuko at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagbibigay-lakas at tibay ng loob. (Sta. Teresa de Jesus) Mahalaga ang papel na ginagampanan ng tiwalang pagtalima sa Panginoon sa pag-usad natin sa Buhay Espiritwal.

Noon pa man, tiwala ang Simbahan na: “Obedience is always rewarded bountifully by God.” Maraming aral ang mapupulot natin sa Mabuting Balita ngayong araw. Una sa lahat, nagyari ang milagro sa presensiya ng Panginoon— kung wala si Kristo wala rin tayong anumang aasahan sa buhay, kahit na ano pa mang pagsusumikap natin!

Ikalawa, ipinakita ni Pedro ang kanyang pagpapakumbab sa Guro kaya’t tínanggap niya ang mahalagang atas na maging isang mamalakaya ng tao. Dahil sa kanyang halimbawa, napakaraming kaluluwa ang naudyok na magtiwala sa mga salita at pangako ni Kristo. napakaraming disipulo ang nagkaroon ng lakas sumunod kay Hesus nang may total na pagsuko.

Sa huli, diin ng Simbahan, “Obedience causes us to want to identify our will in everything with the will of God. This will is manifested through our superiors and elders. In a special way Gods will for our soul is revealed to us in spiritual direction. If we stay with Christ He always fills our nets. In his presence, even what appears to be fruitless and pointless becomes effective and fruitful.”