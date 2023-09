Teves dadamputin sa Timor-Leste

Nasa Timor-Leste na ngayon ang five-man team na kinabibilangan ng mga matataas na opisyal ng pulisya at militar upang arestuhin at simulan ang proseso ng deportation laban sa sinipang Negros Oriental Representative Arnolfo “Arnie” Teves Jr. at iba pang akusado na nagtatago rin sa nasabing bansa kaugnay ng Negros Oriental massacre, ayon sa nakalap ng Politiko_Ph.

Kabilang sa bumubuo ng team ay sina Police Major General Romeo Caramat – Chief ng Philippine National Police Investigation and Detection Group (CIDG); Major Fernando Marcelino; Police Colonel Hansel Marantan at dalawa pa na hindi muna binanggit ang pangalan.

Kamakailan lamang ay naglabas ng warrant of arrest ang Manila Court laban kay Teves at iba pa dahil sa 11 counts ng mur-der, 17 counts ng frustrated murder at 3 counts ng attempted murder kaugnay ng brutal na pamamaslang kay Governor Roel Degamo at 11 pang katao nang salakayin ang compound ng governor sa Pamplona, Negros Owriental noong Marso 4, 2023. Umaabot din sa 17 sibilyan ang sugatan sa nasabing insidente.

Kabilang sa inisyuhan ng e-warrant ng Manila Regio¬nal Trial Court Branch 51 ay sina Teves, Angelo Palagtiw, isang “Gie Ann” o “Jie An,” at Captain Lloyd Cruz Garcia II.

Matatandaan na humingi ng asylum si Teves sa pamahalaaan ng Timor-Leste pero binasura ito. ayon sa report, humingi rin ito ng asylum sa Cambodia at Thailand.

Itinuring ng Anti-Terrorism Council si Teves at 12 pang iba bilang terrorists, kaugnay pa rin ng Negros Oriental Massacre na kinamatay ni Degamo at iba pa.

Bukod sa pagpatay kay Degamo, nahaharap din ang dating mambabatas sa iba pang kaso ng murder kaugnay ng pagkamatay ng tatlong indibiduwal sa Negros Oriental noong 2019.