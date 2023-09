Team USA nasibak sa FIBA World Cup

Mga laro Linggo: (MOA Arena)

4:30pm – USA vs Canada (3rd place)

8:40pm – Germany vs Serbia (final)

NGANGA gold medal ng FIBA World Cup 2023 ang Team USA, sinilat ng Germany 113-111 sa semifinals Biyernes ng gabi sa MOA Arena.

Umiskor ng 24 si Andreas Obst, sinegundahan ng 22 ni Franz Wagner at biyaheng finals ang Germans laban sa Serbia na 95-86 winner sa Canada sa isa pang final four match.

“This team is very worthy of winning a championship, and we just didn’t get it done,” ani coach Steve Kerr postgame.

Posible pa ngang umuwing walang medalya ang Americans kapag tinalo ng Canadians sa battle for third ngayong Linggo rin sa Pasay venue.

“Terrible,” direktang singhal ni US guard at captain Jalen Brunson, nagkasya sa 15 points. “Plain and simple.”

Kontrolado ng Germany ang laro buong gabi, lumamang ng 12 pero nakapanindak sa isa ang USA bago ibinaon ni Obst ang pamatay na 3 para ilayo sa apat 1:15 na lang.

“We knew the task at hand, and that was to go win,” wika ni Austin Reaves, umayuda ng 21 points sa 23 ni Anthony Ewards. “And we didn’t do that.” (Vladi Eduarte)