Suspendido

Sa mga panahong ito, lalo na sa sektor ng edukasyon na kinabibilangan ko, madalas kaming makabalita ng suspensiyon ng klase dahil sa masamang panahon. Nasa kalagitnaan tayo ng habagat. Ang unibersidad na pinagtuturuan ko ay nasa Kalakhang Maynila na kapag inulan nang malakas kahit sandali lang, binabaha na. Hindi na umuusad ang trapiko. Kaya nasususpinde ang klase.

Kung talagang masama ang panahon, halimbawa ay may signal ng bagyo, pati ang trabaho sa iba’t ibang industriya at sektor ay nasususpinde. Kung tanghali na ang suspensiyon ng klase, pahirapan na sa pag-uwi lalo’t baha ang mga daraanan.

Kaya naman madaling-araw pa lang, nakamatyag na ang mga magulang. Nakaantabay sa suspensiyon ng kani-kanilang lokal na pamahalaan na iaanunsiyo sa media at internet.

May protocol na naman dito. Kapag may signal na ng bagyo sa isang lugar, awtomatikong may masususpindeng klase. Habang tumataas ang signal, mas lumalaganap ang suspensiyon. Hanggang sa, huwag naman sana, signal number 4 o 5.

Sobrang mapanganib at mapaminsala na ang bagyo kapag signal 4 o 5 na. Wala nang pasok ang lahat maliban sa ilang ang trabaho ay may kinalaman sa kaligtasan, kapayapaan, at pagsagip sa maapektuhan ng panganib. Pero alam nating sa ating bansa, hindi na lang bagyo ang nagpapasususpinde sa klase.

May tinatawag na rin ngayong rain warning. Sa halip na numero gaya ng sa bagyo, kulay ang batayan kung gaano kalakas na ulan ang bubuhos sa isang partikular na lugar at oras. Yellow, orange, at ang pinakamapanganib na red warning ang inilalabas ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang pangunahing sangay ng pamahalaan na pumupulso sa magiging lagay ng panahon.

Hindi katulad ng bagyo na malayo pa lamang, ilang araw bago pa ang mismong pagtama ng bagyo, ay nakikita na sa radar, ang rainfall warning ay ilang oras lamang. Maaaring ngayon ay maganda ang panahon pero kapag may namuong kaulapan sa isang lugar, maaaring may malakas na ulang paparating sa susunod na dalawang oras.

Dahil sa teknolohiya, madali na ngayong malaman ang taya ng panahon hindi lamang ng PAGASA kung hindi maging ang iba’t ibang meteorological agencies sa buong mundo.

Kung magiging masinop ang lokal na pamahalaan, makikita na agad sa internet ang magiging taya ng panahon bukas hanggang sa mga susunod na araw. Marami nang pagbabatayan para maagang makapagdeklara ng suspensiyon. Ang orihinal na kahulugan sa Latin ng suspensiyon ay pagbitin o nakabitin. Galing sa salitang suspendere. Nabibitin ang gawain kapag suspendido, hindi makapagtratrabaho, hihintaying matapos ang suspensyon.

Tayo man marahil ay gumagamit ng teknolohiya ng pagtataya ng panahon lalo kapag pupunta tayo sa isang lugar. May sama ba ng panahong naghihintay? Maulan ba ang paglalakbay?

Kaya nga nagtataka ako sa ibang lokal na pamahalaang tila ba nahihirapang magdesisyon kung isususpinde o hindi ang klase. Nasa atin na ang teknolohiya at impormasyon hinggil sa taya ng panahon. Kailangan lang maging alisto. Kailangan ng pananaliksik. Kailangang may pakialam sa kapakanan ng nasasakupan.

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes