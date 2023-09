Sa Oktubre na? ‘Wowowin’ ni Willie sabay mapapanood sa PTV-4, IBC-13

Magkasabay na mapapanood sa PTV-4 at IBC-13 ang TV show ni Willie Revillame, na ang balita ko ay ngayong Oktubre na magsisimula.

Sa chikahan kay Anna Puod, ang bagong General Manager ng PTV-4, ayaw pa niyang kumpirmahin ang mga detalye sa bagong show ni Willie. Pero sa tantiya niya ay nasa 85% na ang pagkasigurado roon, at maghihintay na lang ng tamang oras.

Nasilip ko na rin ang pinagagawang gagamiting studio ni Willie sa compound ng PTV-14, at sa tingin ko ay kayang mag-accommodate yon ng halos 500 katao, ha!

Pero `yun nga, maghintay na lang daw ng tamang announcement, dahil sa ngayon ay hinihimay pa ang kontrata.

Ano ba ang impression ni Anna kay Willie?

“But the way I hear him speak, he’s always talking about nation building and about helping others. Hindi ko alam, it comes with his age na ba? Gusto na lang daw niyang makapag-isip ng kabutihan sa kapwa niya.

“Ni hindi nga siya nagtatanong ng tungkol sa sahod! Hindi siya nagtatanong tungkol sa etcetera-etcetera.

“May part pa ng deal na magugulat kayo na pumayag siya!” sabi pa ni Miss Puod.

Anyway, ang mga bago ngang palabas sa PTV-4 na dapat tutukan ay ang ‘Punto Asintado Reload’ nina Representative Erwin Tulfo at Aljo Bendijo, ‘Bagong Pilipinas Ngayon’ ni Niña Corpuz, ang ‘On The Ground’ na pamamahalaan ni Direk Paul Soriano na pasilip sa araw-araw na ganap sa buhay ni President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr.

At siyempre, ang show ni Angelique Lazo na ‘Sentro Balita’ kasama sina Audrey Gorriceta, Naomi Tiburcio, at ang ‘Mike Abe Live’.

“This new shows will add to our stable of in-house programs like ‘Ulat ng Bayan’, PTV New Tonight, ‘Iskoolmates’ and ‘Rise & Shine Pilipinas’,” sabi na lang ni Anna Puod. (Dondon Sermino)